Президента "Ювентуса" могут отстранить от футбола на 2,5 года

Прокуратура итальянской федерации футболу Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента "Ювентуса" Андреа Аньелли от футбола на два с половиной года за махинации, связанные с продажей билетов, спекуляции и связи с перекупщиками, сообщает Football Italia.Кроме того, как отмечает издание, прокуратура просит оштрафовать Аньелли на € 50 тыс., а клуб на € 300 тыс. и обязать туринцев провести два домашних матча без болельщиков.Решение по делу должно быть принято через две недели.