Антонио Конте: "Арсенал" - одна из шести сильнейших команд в Англии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался относительно предстоящего матча 5-го тура АПЛ против "Арсенала"."Арсенал" является одной из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав, и они имеют шанс побороться за титул. Матчи с "Арсеналом" всегда являются важными, как и с "Манчестер Сити", с "Юнайтед", с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч (в четверг в ЛЕ), они применили широкую ротацию состава и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.Я надеюсь завершить этот матч с одиннадцатью игроками в основе. Затем, в самой игре, победит сильнейший", - передает слова Конте официальный сайт "Челси".