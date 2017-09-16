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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антонио Конте: "Арсенал" - одна из шести сильнейших команд в Англии
Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался относительно предстоящего матча 5-го тура АПЛ против "Арсенала".
"Арсенал" является одной из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав, и они имеют шанс побороться за титул. Матчи с "Арсеналом" всегда являются важными, как и с "Манчестер Сити", с "Юнайтед", с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч (в четверг в ЛЕ), они применили широкую ротацию состава и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.
Я надеюсь завершить этот матч с одиннадцатью игроками в основе. Затем, в самой игре, победит сильнейший", - передает слова Конте официальный сайт "Челси".
Советский спорт
"Арсенал" является одной из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав, и они имеют шанс побороться за титул. Матчи с "Арсеналом" всегда являются важными, как и с "Манчестер Сити", с "Юнайтед", с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч (в четверг в ЛЕ), они применили широкую ротацию состава и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.
Я надеюсь завершить этот матч с одиннадцатью игроками в основе. Затем, в самой игре, победит сильнейший", - передает слова Конте официальный сайт "Челси".
Советский спорт
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