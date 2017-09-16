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Усмаг Дембеле получил травму в третьем матче за "Барселону"

Французский новичок "Барселоны" Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", сообщает твиттер команды.

Игрок провел всего три игры в составе каталонского клуба.

Встреча между "Хетафе" и "Барселоной" закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

"Газета.ру"
Теги: Дембеле Барселона
Сегодня, 22:13
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