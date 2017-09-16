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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
18:39
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Усмаг Дембеле получил травму в третьем матче за "Барселону"
Французский новичок "Барселоны" Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", сообщает твиттер команды.
Игрок провел всего три игры в составе каталонского клуба.
Встреча между "Хетафе" и "Барселоной" закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.
"Газета.ру"
Игрок провел всего три игры в составе каталонского клуба.
Встреча между "Хетафе" и "Барселоной" закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.
"Газета.ру"
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