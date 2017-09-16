Усмаг Дембеле получил травму в третьем матче за "Барселону"

Французский новичок "Барселоны" Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", сообщает твиттер команды.Игрок провел всего три игры в составе каталонского клуба.Встреча между "Хетафе" и "Барселоной" закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.