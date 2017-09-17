Во время матча МЛС "Атланта" - "Орландо" установлен рекорд посещаемости

В матче американской лиге МЛС, в котором встречались "Атланты Юнайтед" и "Орландо Сити", установлен новый рекорд посещаемости. Как сообщает Reuters, на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" присутствовало 70425 болельщиков.Встреча команд завершилась со счетом 3:3.Стоит отметить, что предыдущий рекорд посещаемости в МЛС был установлен в 1996 году на домашнем матче "Лос-Анджелес Гэлакси" (69225 болельщиков).