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Во время матча МЛС "Атланта" - "Орландо" установлен рекорд посещаемости

В матче американской лиге МЛС, в котором встречались "Атланты Юнайтед" и "Орландо Сити", установлен новый рекорд посещаемости. Как сообщает Reuters, на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" присутствовало 70425 болельщиков.

Встреча команд завершилась со счетом 3:3.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд посещаемости в МЛС был установлен в 1996 году на домашнем матче "Лос-Анджелес Гэлакси" (69225 болельщиков).

"Газета.ру"
Сегодня, 11:11
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