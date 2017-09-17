Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Алавес" уволил главного тренера Субельдию

"Алавес" после поражения от "Вильярреала" в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры отправил в отставку главного тренера Луиса Субельдию, сообщает официальный сайт клуба.

"Алавес" проиграл четыре стартовые игры чемпионата и не забил ни одного мяча.

Исполнять обязанности главного тренера будет Хавьер Кабельо.

"Газета.ру"
Теги: Алавес
Вчера, 22:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.