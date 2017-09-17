"Алавес" уволил главного тренера Субельдию

"Алавес" после поражения от "Вильярреала" в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры отправил в отставку главного тренера Луиса Субельдию, сообщает официальный сайт клуба."Алавес" проиграл четыре стартовые игры чемпионата и не забил ни одного мяча.Исполнять обязанности главного тренера будет Хавьер Кабельо.