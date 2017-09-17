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Бывший футболист сборной Бразилии сделал паузу в карьере из-за депрессии

Бывший нападающий сборной Бразилии Нилмар приостановил профессиональную карьеру ради лечения от депрессии, сообщает UOL.

33-летний бразилец играл на родине за "Сантос" и попросил клуб о паузе на время лечения. До конца 2017 года Нилмар точно не появится на поле.

Нилмар в 24 матчах за сборную Бразилии забил девять мячей.

"Газета.ру"
Вчера, 23:09
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