Бывший футболист сборной Бразилии сделал паузу в карьере из-за депрессии

Бывший нападающий сборной Бразилии Нилмар приостановил профессиональную карьеру ради лечения от депрессии, сообщает UOL.33-летний бразилец играл на родине за "Сантос" и попросил клуб о паузе на время лечения. До конца 2017 года Нилмар точно не появится на поле.Нилмар в 24 матчах за сборную Бразилии забил девять мячей.