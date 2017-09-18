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В Киеве открыли памятник Андею Гусину

В Киеве открыли памятник бывшему игроку киевского "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину.

Установлен он на Байковском кладбище, где похоронен футболист. Три года назад, 17 сентября 2014 года, попал в серьезную аварию на автодроме, а два дня спустя скончался не приходя в сознание. Игроку был 41 год, у него осталось трое детей.
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