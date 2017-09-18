"Атлетико" сделал окончательное предложение "Челси" по Диего Косте

Мадридский "Атлетико" сделал окончательное предложение лондонскому "Челси" по трансферу форварда сборной Испании Диего Косты на общую сумму в 65 миллионов евро, из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты, сообщает Marca.Соглашение между клубами пока не достигнуто. "Челси" не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. "Атлетико" также не намерен брать на себя выплату данной суммы.Коста ранее заявлял, что не собирается играть за "Челси" и хочет продолжить карьеру только в "Атлетико", за который уже выступал до переезда в Лондон.