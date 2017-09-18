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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Атлетико" сделал окончательное предложение "Челси" по Диего Косте
Мадридский "Атлетико" сделал окончательное предложение лондонскому "Челси" по трансферу форварда сборной Испании Диего Косты на общую сумму в 65 миллионов евро, из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты, сообщает Marca.
Соглашение между клубами пока не достигнуто. "Челси" не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. "Атлетико" также не намерен брать на себя выплату данной суммы.
Коста ранее заявлял, что не собирается играть за "Челси" и хочет продолжить карьеру только в "Атлетико", за который уже выступал до переезда в Лондон.
Р-Спорт
Соглашение между клубами пока не достигнуто. "Челси" не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. "Атлетико" также не намерен брать на себя выплату данной суммы.
Коста ранее заявлял, что не собирается играть за "Челси" и хочет продолжить карьеру только в "Атлетико", за который уже выступал до переезда в Лондон.
Р-Спорт
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