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"ПСЖ" в зимнее трансферное окно может расстаться с четырьмя игроками

"ПСЖ" во время зимнего трансферного окна может продать несколько известных футболистов.

Как сообщает Mundo Deportivo, в список потенциальных продаж входят полузащитники Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе, а также голкипер Кевин Трапп.

Данное решение руководства парижан может быть связано с тем, что клуб должен к лету 2018 года соответствовать критериям финансового fair play.

Минувшим летом в "ПСЖ" перешли нападающий "Барселоны" Неймар за €222 млн, а также форвард "Монако" Килиан Мбаппе, за которого парижане должны заплатить €180 млн монегаскам будущим летом.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ
Сегодня, 20:50
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