"ПСЖ" в зимнее трансферное окно может расстаться с четырьмя игроками

"ПСЖ" во время зимнего трансферного окна может продать несколько известных футболистов.Как сообщает Mundo Deportivo, в список потенциальных продаж входят полузащитники Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе, а также голкипер Кевин Трапп.Данное решение руководства парижан может быть связано с тем, что клуб должен к лету 2018 года соответствовать критериям финансового fair play.Минувшим летом в "ПСЖ" перешли нападающий "Барселоны" Неймар за €222 млн, а также форвард "Монако" Килиан Мбаппе, за которого парижане должны заплатить €180 млн монегаскам будущим летом.