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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
"ПСЖ" в зимнее трансферное окно может расстаться с четырьмя игроками
"ПСЖ" во время зимнего трансферного окна может продать несколько известных футболистов.
Как сообщает Mundo Deportivo, в список потенциальных продаж входят полузащитники Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе, а также голкипер Кевин Трапп.
Данное решение руководства парижан может быть связано с тем, что клуб должен к лету 2018 года соответствовать критериям финансового fair play.
Минувшим летом в "ПСЖ" перешли нападающий "Барселоны" Неймар за €222 млн, а также форвард "Монако" Килиан Мбаппе, за которого парижане должны заплатить €180 млн монегаскам будущим летом.
"Газета.ру"
Как сообщает Mundo Deportivo, в список потенциальных продаж входят полузащитники Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе, а также голкипер Кевин Трапп.
Данное решение руководства парижан может быть связано с тем, что клуб должен к лету 2018 года соответствовать критериям финансового fair play.
Минувшим летом в "ПСЖ" перешли нападающий "Барселоны" Неймар за €222 млн, а также форвард "Монако" Килиан Мбаппе, за которого парижане должны заплатить €180 млн монегаскам будущим летом.
"Газета.ру"
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