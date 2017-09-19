Леонид Слуцкий: в "Халле" каждый выкладывается на сто процентов

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился мнением о ничейном результате в матче восьмого тура Чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1)."Мы провели два разных тайма: в первом все было ужасно, во втором — гораздо лучше. Мне было трудно подобрать подходящую схему и выбрать игроков, которые лучше всего готовы физически. Это нормальная ситуация, когда в новой команде ты только со временем понимаешь, кого надо выпускать в старте.Думаю, после международного перерыва в октябре у нас будет стабильный стартовый состав из 11 игроков. Идеально, что к следующему матчу ещё целая неделя.Думаю, с каждым матчем мы можем играть все лучше и лучше. Мы упорно работаем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Поверьте, каждый из нас выкладывается на сто процентов ради общего успеха. После каждой игры я работаю и пытаюсь что-то поменять", — приводит слова Слуцкого пресс-служба "Халла".