Александр Довбня - лучший игрок "СКА-Хабаровска" в августе

Завершилось голосование среди болельщиков "СКА-Хабаровска", по итогам которого лучшим игроком команды в августе 2017 года признан вратарь Александр Довбня.Вторым в рейтинге стал сербский легионер Мирослав Маркович, третьим болельщики назвали самого результативного на данный момент игрока армейцев - Венцислава Христова.