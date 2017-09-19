Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Довбня - лучший игрок "СКА-Хабаровска" в августе

Завершилось голосование среди болельщиков "СКА-Хабаровска", по итогам которого лучшим игроком команды в августе 2017 года признан вратарь Александр Довбня.

Вторым в рейтинге стал сербский легионер Мирослав Маркович, третьим болельщики назвали самого результативного на данный момент игрока армейцев - Венцислава Христова.

ФК "СКА-Хабаровск"
Сегодня, 04:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.