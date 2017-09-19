"Манчестер Сити" планирует подписать с Жезусом новый контракт

Руководство "Манчестер Сити" намерено предложить новое соглашение с улучшенными условиями нападающему Габриэлу Жезусу, сообщает Daily Mail.По информации издания, английский клуб готов увеличить заработную плату бразильца до ?70 тыс. в неделю.В нынешнем сезоне Жезус провел в составе "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах и забил пять мячей.