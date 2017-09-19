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"Манчестер Сити" планирует подписать с Жезусом новый контракт

Руководство "Манчестер Сити" намерено предложить новое соглашение с улучшенными условиями нападающему Габриэлу Жезусу, сообщает Daily Mail.

По информации издания, английский клуб готов увеличить заработную плату бразильца до ?70 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Жезус провел в составе "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 05:22
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№1 Написал: Анатолий Родков (Сегодня, 05:59) #
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
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Регистрация: 19.09.2017
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