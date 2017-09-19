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Александр Володько: мы продемонстрировали не совсем качественный футбол

Полузащитник БАТЭ Александр Володько заявил, что его партнеры в матче с "Ислочью" (2:0) проявили характер.

"Во всех отношениях тяжелый матч. Дождь, сильный ветер, скользкое поле. Вдобавок нам противостояла кусачая, неуступчивая команда, которая играет компактно. Было много борьбы - и с погодой, и с мячом, и с соперниками.

Да, наверное, мы продемонстрировали не совсем качественный футбол. Не очень зрелищный, недостаточно яркий. Но и такие победы важны - когда необходимо проявить характер. В целом три очка достались нам по праву.

Полагаю, после второго гола исход встречи был во многом предрешен. "Ислочь" требовалось рисковать, идти вперед, а мы начали действовать на контратаках. И если бы Мишка Гордейчук реализовал свои моменты, счет вырос бы до разгромного.

В последнее время выступаем в довольно плотном графике. Только в четверг сражались на выезде с "Црвеной Звездой". К счастью, в БАТЭ созданы хорошие условия для восстановления. И сегодня наша команда, считаю, показывала нормальное движение", - цитирует игрока официальный сайт БАТЭ.
Теги: БАТЭ
Сегодня, 18:32
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