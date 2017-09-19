Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
16:15
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
11:49
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
Александр Володько: мы продемонстрировали не совсем качественный футбол
Полузащитник БАТЭ Александр Володько заявил, что его партнеры в матче с "Ислочью" (2:0) проявили характер.
"Во всех отношениях тяжелый матч. Дождь, сильный ветер, скользкое поле. Вдобавок нам противостояла кусачая, неуступчивая команда, которая играет компактно. Было много борьбы - и с погодой, и с мячом, и с соперниками.
Да, наверное, мы продемонстрировали не совсем качественный футбол. Не очень зрелищный, недостаточно яркий. Но и такие победы важны - когда необходимо проявить характер. В целом три очка достались нам по праву.
Полагаю, после второго гола исход встречи был во многом предрешен. "Ислочь" требовалось рисковать, идти вперед, а мы начали действовать на контратаках. И если бы Мишка Гордейчук реализовал свои моменты, счет вырос бы до разгромного.
В последнее время выступаем в довольно плотном графике. Только в четверг сражались на выезде с "Црвеной Звездой". К счастью, в БАТЭ созданы хорошие условия для восстановления. И сегодня наша команда, считаю, показывала нормальное движение", - цитирует игрока официальный сайт БАТЭ.
"Во всех отношениях тяжелый матч. Дождь, сильный ветер, скользкое поле. Вдобавок нам противостояла кусачая, неуступчивая команда, которая играет компактно. Было много борьбы - и с погодой, и с мячом, и с соперниками.
Да, наверное, мы продемонстрировали не совсем качественный футбол. Не очень зрелищный, недостаточно яркий. Но и такие победы важны - когда необходимо проявить характер. В целом три очка достались нам по праву.
Полагаю, после второго гола исход встречи был во многом предрешен. "Ислочь" требовалось рисковать, идти вперед, а мы начали действовать на контратаках. И если бы Мишка Гордейчук реализовал свои моменты, счет вырос бы до разгромного.
В последнее время выступаем в довольно плотном графике. Только в четверг сражались на выезде с "Црвеной Звездой". К счастью, в БАТЭ созданы хорошие условия для восстановления. И сегодня наша команда, считаю, показывала нормальное движение", - цитирует игрока официальный сайт БАТЭ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.