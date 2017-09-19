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Маттиа де Шильо выбыл из строя на несколько недель

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо вынужден пропустить от трех до четырех недель из-за из-за растяжения связок голеностопа, сообщает Football Italia.

Отмечается, что врачи предполагали у Де Шильо перелом лодыжки, после которого итальянцу пришлось бы находиться в клубном лазарете до конца года.

Ранее сообщалось, что де Шильо травмировался в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Газета.ру"
Сегодня, 20:31
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