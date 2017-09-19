Килиан Мбаппе и Усман Дембеле претендуют на премию самому талантливому футболисту Европы

Стали известны 25 футболистов, которые номинированы на премию Golden Boy. Награда ежегодно вручается самому талантливому игроку Европы.В число претендентов на награду вошли форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.Российских футболистов в списке не оказалось.