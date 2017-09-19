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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
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Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
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Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
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Килиан Мбаппе и Усман Дембеле претендуют на премию самому талантливому футболисту Европы
Стали известны 25 футболистов, которые номинированы на премию Golden Boy. Награда ежегодно вручается самому талантливому игроку Европы.
В число претендентов на награду вошли форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
Российских футболистов в списке не оказалось.
"Газета.ру"
В число претендентов на награду вошли форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
Российских футболистов в списке не оказалось.
"Газета.ру"
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