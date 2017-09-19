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Килиан Мбаппе и Усман Дембеле претендуют на премию самому талантливому футболисту Европы

Стали известны 25 футболистов, которые номинированы на премию Golden Boy. Награда ежегодно вручается самому талантливому игроку Европы.

В число претендентов на награду вошли форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Российских футболистов в списке не оказалось.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Дембеле Рэшфорд Доннарумма
Сегодня, 21:17
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