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"Лестер" запретил вход на стадион болельщикам-гомофобам

"Лестер" наказал трех своих фанатов, которые исполняли гомофобные песни на домашнем матче команды против "Брайтона".

"Все болельщики, приходящие на стадион "Кинг Пауэр", должны чувствовать себя свободно и безопасно. Клуб не будет терпеть поведение, которое не соответствует этим ожиданиям. "Лестер" стремится защищать соревновательную среду на своем стадионе.

Как итог — три человека получили запрет от двух до 12 месяцев. Двое из них также подверглись уголовному преследованию. Один получил предупреждение от полиции, а другой — значительный штраф", — говорится в заявлении на официальном сайте чемпионов Англии — 2015/16.

"Газета.ру"
Теги: Лестер
Вчера, 23:22
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Какие они там .....странные в этой Гейропе


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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