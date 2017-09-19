"Лестер" запретил вход на стадион болельщикам-гомофобам

"Лестер" наказал трех своих фанатов, которые исполняли гомофобные песни на домашнем матче команды против "Брайтона"."Все болельщики, приходящие на стадион "Кинг Пауэр", должны чувствовать себя свободно и безопасно. Клуб не будет терпеть поведение, которое не соответствует этим ожиданиям. "Лестер" стремится защищать соревновательную среду на своем стадионе.Как итог — три человека получили запрет от двух до 12 месяцев. Двое из них также подверглись уголовному преследованию. Один получил предупреждение от полиции, а другой — значительный штраф", — говорится в заявлении на официальном сайте чемпионов Англии — 2015/16.