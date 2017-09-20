Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"МЮ" и "Челси" обвинили в невнимательности к болельщикам-инвалидам

Многие клубы английской премьер-лиги, в том числе "Челси" и "Манчестер Юнайтед", получили от Комиссии по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) обвинение в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что более двух лет назад клубы обещали к августу 2017 года устранить все недостатки на своих стадионах, где не соблюдаются рекомендации по расположению болельщиков-инвалидов.

Не сдержавшие обещания команды премьер-лиги теперь могут столкнуться с юридическими последствиями.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Челси
Сегодня, 01:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.