"МЮ" и "Челси" обвинили в невнимательности к болельщикам-инвалидам

Многие клубы английской премьер-лиги, в том числе "Челси" и "Манчестер Юнайтед", получили от Комиссии по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) обвинение в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам, сообщает The Telegraph.Отмечается, что более двух лет назад клубы обещали к августу 2017 года устранить все недостатки на своих стадионах, где не соблюдаются рекомендации по расположению болельщиков-инвалидов.Не сдержавшие обещания команды премьер-лиги теперь могут столкнуться с юридическими последствиями.