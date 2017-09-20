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Бывший защитник "Ювентуса" Жонатан Зебина может сесть в тюрьму

Бывший защитник "Ювентуса" Жонатан Зебина обвиняется в неуплате налогов в размере €1 млн и может получить 18 месяцев лишения свободы, сообщает Lea Dauphune Libere.

Решение по этому делу будет вынесено 16 октября

Зебина в составе "Ювентуса" становился трехкратным чемпионом итальянской Серии А и выигрывал Суперкубок Италии. В 2014 году игрок завершил карьеру.

"Газета.ру"
Сегодня, 06:39
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