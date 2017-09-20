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Принцесса Иордании наняла детективов для поиска проблем коррупции в мировом футболе

Принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн ищет проблемы коррупции в мировом футболе. Для сбора доказательств она наняла британских детективов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на New York Times.

Представители отдела расследований добивались встреч с бывшими и нынешними чиновниками ФИФА с целью найти доказательства по делу о коррупции в 2015 году, когда швейцарская полиция арестовала ряд высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США. После этого скандала Йозеф Блаттер досрочно покинул пост президента ФИФА.

Брат принцессы Али бин аль-Хусейн дважды баллотировался на пост президента ФИФА, но оба раза закончились неудачно.
Сегодня, 11:22
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:44) #
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online

Зачем детективы? Просто внимательно смотрите, слушайте и наблюдайте за питерскими менеджерами (не говоря про стадион) - вот просто столбиком выписывайте рядом - и сложится вполне себе тюремный срок. Даже на словах. А если там копнуть...... не хватит электричества на эти стулья.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Футбол и принцесса Иордании? Какая связь?


Брат принцессы Али бин аль-Хусейн дважды баллотировался на пост президента ФИФА, но оба раза закончились неудачно.


за братана вписалась.
скорее всего -она тупо подставное лицо.. инициатива сто пудов от королевской семьи исходит.. там брат наверное до сих пор в истерике бьётся..
скорее всего будут копать, почему этот брат просрал выборы..

мозгов же просто догадаться ПОЧЕМУ- у них отродясь не водилось..

и если детективы чего-нибудь раскопают, она (королевская семья) сможет опротестовать результаты выборов со всеми вытекающими..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:31) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Футбол и принцесса Иордании? Какая связь?
Регистрация: 23.11.2009
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