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Матчи Кубка Мексики были перенесены из-за землетрясения

Матчи 1/8 финала Кубка Мексики перенесены из-за землетрясения.

"Учитывая события, которые произошли сегодня, принято решение, что даты проведения матчей Кубка Мексики будут пересмотрены.

В ближайшие несколько дней будет объявлено, когда будут сыграны перенесенные матчи", - сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на мексиканскую футбольную лигу.
Сегодня, 13:47
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