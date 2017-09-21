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Тренера женской сборной Англии уволили после победы над Россией со счетом 6:0

Главный тренер женской сборной Англии Марк Сэмпсон отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте национальной футбольной ассоциации.

Отмечается, что причиной стало "неуместное и неприемлемое поведение" Сэмпсона во время работы с женской командой "Бристоль Сити". В заявлении сказано, что Сэмпсон "нарушил профессиональные границы между игроком и тренером". Подробности нарушений специалиста не разглашаются.

В последнем матче у роли наставника национальной команды Сэмпсон разгромил сборную России. Встреча, проходившая в рамках отбора к чемпионату мира по футболу — 2019, завершилась со счетом 6:0.

"Газета.ру"
Сегодня, 06:17
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