Тренера женской сборной Англии уволили после победы над Россией со счетом 6:0

Главный тренер женской сборной Англии Марк Сэмпсон отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте национальной футбольной ассоциации.Отмечается, что причиной стало "неуместное и неприемлемое поведение" Сэмпсона во время работы с женской командой "Бристоль Сити". В заявлении сказано, что Сэмпсон "нарушил профессиональные границы между игроком и тренером". Подробности нарушений специалиста не разглашаются.В последнем матче у роли наставника национальной команды Сэмпсон разгромил сборную России. Встреча, проходившая в рамках отбора к чемпионату мира по футболу — 2019, завершилась со счетом 6:0.