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Главного тренера загребского "Динамо" избили дубинками после матча

Двое неизвестных в среду вечером жестоко избили дубинками главного тренера загребского "Динамо" Марио Цвитановича, информирует пресс-служба клуба.

Нападение произошло во время того, как наставник возвращался домой после кубкового матча команды. Загребцы разгромили "Борац" со счетом 6:0 и вышли в 1/16 финала.

Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. Наставнику загребцев диагностировали перелом руки, наложили гипс и отправили домой. В клубе утверждают, что тренер мог серьезно пострадать и просят правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

Напомним, в августе было совершено нападение на советника клуба Здравко Мамича, который ранее занимал пост президента. Во время поездки в Боснию и Герцеговину он получил огнестрельное ранение ноги.

СЭ
Теги: Динамо Загреб
Сегодня, 09:01
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