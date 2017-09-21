Йерай Альварес вернулся на поле после лечения онкологического заболевания

Футболист "Атлетика" Йерай Альварес, прошедший курс химиотерапии в связи с рецидивом онкологического заболевания, в ближайшее время вернется на поле.В декабре 2016 года у Альвареса был обнаружен рак яичек, после чего было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве. Игрок перенес операцию по удалению пораженного яичка, она прошла успешно и без осложнений. Однако в июне во время сбора с молодежной сборной Испании при подготовке к чемпионату Европы на медобследовании у 22-летнего защитника было выявлено воспаление лимфатических узлов. Ему была предписана химиотерапия."Фаза лечения, которая была запланирована в июне, завершилась. В ближайшие дни футболиста выпишут, и начнется процесс постепенного возвращения в команду. Вместе с тем будет спланирована программа наблюдений (за его здоровьем)", - говорится в заявлении "Атлетика".