Жозе Моуринью: мы должны уважать Кубок английской лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бертом" в матче третьего раунда Кубка английской лиги поделился мнением о целесообразности проведения турнира."Если вы спросите меня: "Сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира?", то я отвечу: "Может быть". Возможно, тогда у нас будет больше сил на еврокубковые матчи.А так любой официальный турнир важен как для "Манчестер Юнайтед", так и для меня как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников, и многие из нас прилагают максимум усилий, чтобы победить в нем. Если не победим, значит, соперник оказался лучше", — цитирует Моуринью BBC.