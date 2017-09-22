Клубы Английской футбольной лиги поддержали перенос летнего трансферного окна

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:34
Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (6)
Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (6)
Вчера 23:54
"Сельта" упустила победу над "Хетафе"
"Сельта" упустила победу над "Хетафе"
Вчера 23:51
Иван Соловьёв: когда узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что в основное время мы не проиграем (видео)
Иван Соловьёв: когда узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что в основное время мы не проиграем (видео)
Вчера 23:44
Артем Кулишев: Не думали, что мы сильнее "Зенита", но футбольный Бог нам помог (видео) (1)
Артем Кулишев: Не думали, что мы сильнее "Зенита", но футбольный Бог нам помог (видео) (1)
Вчера 23:09
"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом"
"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом"
Вчера 22:39
Почти идеальное дерби (5)
Почти идеальное дерби (5)
Вчера 22:18
Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам (5)
Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам (5)
Вчера 22:07
Юрий Семин: нельзя предъявить претензии по самоотдаче, накал борьбы был очень высок (видео) (6)
Юрий Семин: нельзя предъявить претензии по самоотдаче, накал борьбы был очень высок (видео) (6)
Вчера 22:00
Александр Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь (6)
Александр Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь (6)
Вчера 21:47
Евгений Муравьев: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников (1)
Евгений Муравьев: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников (1)
Вчера 21:18
Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая (1)
Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая (1)
Вчера 21:14
Появился тизер-трейлер фильма Козловского "Тренер" (3)
Появился тизер-трейлер фильма Козловского "Тренер" (3)
Вчера 21:07
"Крылья Советов" выбили "Локомотив" из Кубка России (24)
"Крылья Советов" выбили "Локомотив" из Кубка России (24)
Вчера 20:54
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
Вчера 20:17
Владимир Обухов: "Спартак" поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте (4)
Владимир Обухов: "Спартак" поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте (4)
Вчера 20:14
Александр Григорян показал средний палец фанатам СКА (9)
Александр Григорян показал средний палец фанатам СКА (9)
Вчера 19:29
Юрий Лодыгин сыграет в воротах "Зенита" в матче с "Динамо" (7)
Юрий Лодыгин сыграет в воротах "Зенита" в матче с "Динамо" (7)
Вчера 19:22
УЕФА завтра объявит вердикт по "Спартаку" (4)
УЕФА завтра объявит вердикт по "Спартаку" (4)
Вчера 19:14
Дмитрий Аленичев: мои ребята показали фантастический футбол (1)
Дмитрий Аленичев: мои ребята показали фантастический футбол (1)
Вчера 19:04
Александр Панов: желаю "Уфе" выиграть Кубок России (7)
Александр Панов: желаю "Уфе" выиграть Кубок России (7)
Вчера 18:15
Евгений Муравьев: очень ждем 600 миллионов рублей от ВТБ (1)
Евгений Муравьев: очень ждем 600 миллионов рублей от ВТБ (1)
Вчера 18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Вчера 17:44
"Крылья Советов" - "Локомотив": стартовые составы (2)
"Крылья Советов" - "Локомотив": стартовые составы (2)
Вчера 17:33
Генеральный директор "Ювентуса": если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать
Генеральный директор "Ювентуса": если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать
Клубы Английской футбольной лиги поддержали перенос летнего трансферного окна
Клубы Английской футбольной лиги (EFL) поддержали идею сокращения трансферного окна с сезона-2018/19, информирует официальный сайт организации. Решение принято на собрании представителей всех 72 клубов EFL, которая объединяет три английских дивизиона (со второго по четвертый).
Английская футбольная лига намерена сократить летний период дозаявок, но разрешить клубам, как и прежде, арендовать игроков до 31 августа. Формальное голосование по этому вопросу пройдет в феврале, а изменения должны вступить в силу до лета 2018 года.
Напомним, ранее английская премьер-лига приняла решение закрывать летнее трансферное окно каждый год в четверг перед стартом сезона. В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа – спустя почти три недели после матчей первого тура.
"Спорт-Экспресс"
Английская футбольная лига намерена сократить летний период дозаявок, но разрешить клубам, как и прежде, арендовать игроков до 31 августа. Формальное голосование по этому вопросу пройдет в феврале, а изменения должны вступить в силу до лета 2018 года.
Напомним, ранее английская премьер-лига приняла решение закрывать летнее трансферное окно каждый год в четверг перед стартом сезона. В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа – спустя почти три недели после матчей первого тура.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.