"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по доходам в сезоне 2016/17

"Манчестер Юнайтед" рассказал о рекордных доходах клуба в прошлом сезоне, сообщает Daily Mail.За прошедший год команда заработала ?581 млн, что составляет около €658 млн. Прибыль манкуниацев — ?80,8 млн. Общая сумма зарплат игроков "Манчестер Юнайтед" является самой большой среди клубов английского чемпионата — ? 263,5 млн.В сезоне 2015/16 клуб из Манчестера заработал ?515,3 млн, чистая прибыль составила ?68,9 млн.