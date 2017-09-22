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"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по доходам в сезоне 2016/17

"Манчестер Юнайтед" рассказал о рекордных доходах клуба в прошлом сезоне, сообщает Daily Mail.

За прошедший год команда заработала ?581 млн, что составляет около €658 млн. Прибыль манкуниацев — ?80,8 млн. Общая сумма зарплат игроков "Манчестер Юнайтед" является самой большой среди клубов английского чемпионата — ? 263,5 млн.

В сезоне 2015/16 клуб из Манчестера заработал ?515,3 млн, чистая прибыль составила ?68,9 млн.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:39
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