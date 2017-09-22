Карим Бензема: верю в вызов в сборную Франции

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что верит в свой вызов в сборную Франции.Напомним, форвард не приглашался в национальную команду после истории с шантажом Матье Вальбуэна."Футболист всегда должен верить, и я не сдаюсь. Но это не одержимость. Я работаю, все отдаю на поле. Но есть тренер, который делает свой выбор. В футболе важнее всего результаты и титулы", - цитирует Бензема Le Figaro.