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Карим Бензема: верю в вызов в сборную Франции

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что верит в свой вызов в сборную Франции.

Напомним, форвард не приглашался в национальную команду после истории с шантажом Матье Вальбуэна.

"Футболист всегда должен верить, и я не сдаюсь. Но это не одержимость. Я работаю, все отдаю на поле. Но есть тренер, который делает свой выбор. В футболе важнее всего результаты и титулы", - цитирует Бензема Le Figaro.
Теги: Бензема Реал Сборная Франции
Сегодня, 06:41
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