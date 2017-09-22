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Рекламу матча женской сборной Украины осудили из-за сексуальных стонов

Рекламу матча женской сборной Украины по футболу против соперниц из Хорватии, запущенную в эфир местного телеканала "Футбол", осудили из-за сексуальных стонов.

Промо начинается с видеоряда стонущих девушек, а в конце представительницы женской сборной Украины кричат: "Мы не симулируем!".

Издание BBC New выступило с резкой критикой рекламы. Телеканал обвинили в сексизме, а ролик позже был снят с эфира.

Матч Украина — Хорватия завершился со счетом 1:1.



"Газета.ру"
Сегодня, 07:05
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 07:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Капец!...

Конено запретить. ...а мужики-то не знают!... Представляю как бы выглядела подобная реклама в толерастной Европе лет так эдак через пять!..
Регистрация: 3.06.2014
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