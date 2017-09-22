Рекламу матча женской сборной Украины осудили из-за сексуальных стонов

Рекламу матча женской сборной Украины по футболу против соперниц из Хорватии, запущенную в эфир местного телеканала "Футбол", осудили из-за сексуальных стонов.Промо начинается с видеоряда стонущих девушек, а в конце представительницы женской сборной Украины кричат: "Мы не симулируем!".Издание BBC New выступило с резкой критикой рекламы. Телеканал обвинили в сексизме, а ролик позже был снят с эфира.Матч Украина — Хорватия завершился со счетом 1:1.