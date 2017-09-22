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Леонид Слуцкий: я сохраняю позитивное настроение и управляю ситуацией в команде

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча 9-го тура чемпионшипа против "Рединга".

"У нас нет новых травмированных игроков после матча с "Сандерлендом". Мазух вернулся в строй и готов выйти на поле в субботу. Фрэйзер Кэмпбелл тоже готов, потому что после травмы в двух первых матчах он мог сыграть по 20-25 минут. Сейчас его кондиции намного лучше, он провел недельный цикл подготовки и готов выйти в старте.

В каждом матче у нас была возможность выиграть. Встреча с "Редингом" не будет исключением. Это будет близкий матч, как и все в чемпионшипе. Будут важны каждый момент, каждый шанс, каждый сэйв. Один момент может решить исход матча. "Рединг" имеет очень хороший состав с отличными игроками. Этот коллектив нашел свой стиль и формацию.

Я наблюдал за ними, они очень похожи на нас. Если у нас будет возможность атаковать, мы должны бороться. Затем нам нужно будет глубже прессинговать или вернуться в защиту. Мы учимся в каждой игре. Надеюсь, мы будем универсальными в нашей атакующей философии.

Я продолжаю сохранять позитивное настроение и управляю ситуацией в команде. Понимаю, что это очень трудное время, потому что сложно сохранять позитив, если нет результатов. Побеждать очень важно не только для турнирной таблицы, но и для нашего настроения и мотивации.

Нам нужно продолжать напряженную работу. Все понимают ситуацию, и мы стараемся сделать максимум для положительного результата", - передает слова Слуцкого Sportbox со ссылкой на официальный сайт "тигров".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:56
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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online

да начни ты уже побеждать, хотя бы через раз


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: mdm Мурманск (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 23.02.2007
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