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Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях от чемпионшипа и отметил, что это самый сложный турнир в мире.

"Какие у меня впечатления от чемпионата? Это очень трудный турнир. Это самый сложный турнир в мире. Каждый матч с точки зрения результата очень непредсказуем. В премьер-лиге в этом смысле есть определенная предсказуемость. Если команда из топ-6 играет против команды, которая располагается ниже, то будет видно заметное преимущество. В чемпионшипе нет аутсайдеров и фаворитов. Любая команда может обыграть любую команду. В каждом матче можно выиграть, а можно проиграть. Такое впервые в моей карьеры. Это очень специфическое ощущение.

Например, возьмем матч с "Сандерлендом". В первом тайме владение было 60 на 40 не в нашу пользу. Однако во втором - 71 на 29 уже в нашу. Это просто невероятно. Обычно, когда есть серьезное преимущество в первом тайме, то оно есть и весь матч. Любой момент, любой эпизод могут в корне изменить игру. Для меня это очень интересно, очень сложно и очень захватывающе одновременно. Одновременно испытываешь разные эмоции. Это очень захватывающий турнир. Я даже понимаю, почему для некоторых болельщиков чемпионшип является более популярным турниром, чем премьер-лига", - сказал Слуцкий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:25
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
для карманных физруков без чемоданчиков любой турнир это космос joy
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так надо судьям рассказать, кто главнее, важнее и нужнее. И сразу попрет всё предсказуемо. Неужто еще не догадался? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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