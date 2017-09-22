Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Атырау" официально объявил об отставке Сергея Павлова

Российский специалист Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Атырау", сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество и пожелал футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате Казахстана.
Теги: Павлов
Сегодня, 21:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.