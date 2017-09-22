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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
"Атырау" официально объявил об отставке Сергея Павлова
Российский специалист Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Атырау", сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.
Тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество и пожелал футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате Казахстана.
Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.
Тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество и пожелал футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате Казахстана.
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