Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"ВКонтакте" будет показывать чемпионшип и чемпионат Голландии

"ВКонтакте" будет показывать матчи чемпионата Голландии и чемпионшипа.

"ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций – для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей – возможность следить за любимыми турнирами и командами.

Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», – сказал директор по маркетингу Александр Круглов.

"Для нас как для телеканала появляется хорошая возможность узнать интерес зрителей. Интерактивные возможности позволят нам оперативно реагировать на запросы и пожелания нашей аудитории. Мы постоянно ищем новые площадки для распространения нашего телеканала, и ВКонтакте как нельзя лучше подходит для этих целей", – отметил гендиректор телеканала "Футбол" Вячеслав Грицфельдт.

На ближайших выходных будут показаны по две игры каждого турнира.

В субботу: "Дерби Каунти" — "Бирмингем Сити" (начало – в 17.00 по московскому времени), "Астон Вилла" – "Ноттингем Форрест" (19.30).

В воскресенье: "Утрехт" – ПСВ (13:30) и "Аякс" – "Витесс" (15.30)

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 22:57
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Скоро матч тв придётся закрыть. надо бы Тинатин тоже закрыть вместе с женским батальоном смерти.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.