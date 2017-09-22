"ВКонтакте" будет показывать чемпионшип и чемпионат Голландии

"ВКонтакте" будет показывать матчи чемпионата Голландии и чемпионшипа."ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций – для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей – возможность следить за любимыми турнирами и командами.Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», – сказал директор по маркетингу Александр Круглов."Для нас как для телеканала появляется хорошая возможность узнать интерес зрителей. Интерактивные возможности позволят нам оперативно реагировать на запросы и пожелания нашей аудитории. Мы постоянно ищем новые площадки для распространения нашего телеканала, и ВКонтакте как нельзя лучше подходит для этих целей", – отметил гендиректор телеканала "Футбол" Вячеслав Грицфельдт.На ближайших выходных будут показаны по две игры каждого турнира.В субботу: "Дерби Каунти" — "Бирмингем Сити" (начало – в 17.00 по московскому времени), "Астон Вилла" – "Ноттингем Форрест" (19.30).В воскресенье: "Утрехт" – ПСВ (13:30) и "Аякс" – "Витесс" (15.30)