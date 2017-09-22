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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
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22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
"ВКонтакте" будет показывать чемпионшип и чемпионат Голландии
"ВКонтакте" будет показывать матчи чемпионата Голландии и чемпионшипа.
"ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций – для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей – возможность следить за любимыми турнирами и командами.
Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», – сказал директор по маркетингу Александр Круглов.
"Для нас как для телеканала появляется хорошая возможность узнать интерес зрителей. Интерактивные возможности позволят нам оперативно реагировать на запросы и пожелания нашей аудитории. Мы постоянно ищем новые площадки для распространения нашего телеканала, и ВКонтакте как нельзя лучше подходит для этих целей", – отметил гендиректор телеканала "Футбол" Вячеслав Грицфельдт.
На ближайших выходных будут показаны по две игры каждого турнира.
В субботу: "Дерби Каунти" — "Бирмингем Сити" (начало – в 17.00 по московскому времени), "Астон Вилла" – "Ноттингем Форрест" (19.30).
В воскресенье: "Утрехт" – ПСВ (13:30) и "Аякс" – "Витесс" (15.30)
"Чемпионат.сом"
"ВКонтакте проходит все больше спортивных трансляций – для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей – возможность следить за любимыми турнирами и командами.
Вместе с нашими партнерами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», – сказал директор по маркетингу Александр Круглов.
"Для нас как для телеканала появляется хорошая возможность узнать интерес зрителей. Интерактивные возможности позволят нам оперативно реагировать на запросы и пожелания нашей аудитории. Мы постоянно ищем новые площадки для распространения нашего телеканала, и ВКонтакте как нельзя лучше подходит для этих целей", – отметил гендиректор телеканала "Футбол" Вячеслав Грицфельдт.
На ближайших выходных будут показаны по две игры каждого турнира.
В субботу: "Дерби Каунти" — "Бирмингем Сити" (начало – в 17.00 по московскому времени), "Астон Вилла" – "Ноттингем Форрест" (19.30).
В воскресенье: "Утрехт" – ПСВ (13:30) и "Аякс" – "Витесс" (15.30)
"Чемпионат.сом"
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