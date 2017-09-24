Кению лишили права проведения чемпионата африканских наций

Исполком Африканской конфедерации футбола (КАФ) лишил Кению права проведения чемпионата африканских наций в 2018 году.Причиной такого решения стал отчет инспекции, проверявшей готовность спортивных объектов к предстоящему турниру. Согласно документу, строительство новых стадионов и ремонтные работы старых зданий проходили с постоянными задержками.КАФ повторно открыл прием заявок на проведение турнира.