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Кению лишили права проведения чемпионата африканских наций

Исполком Африканской конфедерации футбола (КАФ) лишил Кению права проведения чемпионата африканских наций в 2018 году.

Причиной такого решения стал отчет инспекции, проверявшей готовность спортивных объектов к предстоящему турниру. Согласно документу, строительство новых стадионов и ремонтные работы старых зданий проходили с постоянными задержками.

КАФ повторно открыл прием заявок на проведение турнира.

"Газета.ру"
Сегодня, 15:43
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