Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:25
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
14:42
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
04:40
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Кению лишили права проведения чемпионата африканских наций
Исполком Африканской конфедерации футбола (КАФ) лишил Кению права проведения чемпионата африканских наций в 2018 году.
Причиной такого решения стал отчет инспекции, проверявшей готовность спортивных объектов к предстоящему турниру. Согласно документу, строительство новых стадионов и ремонтные работы старых зданий проходили с постоянными задержками.
КАФ повторно открыл прием заявок на проведение турнира.
"Газета.ру"
Причиной такого решения стал отчет инспекции, проверявшей готовность спортивных объектов к предстоящему турниру. Согласно документу, строительство новых стадионов и ремонтные работы старых зданий проходили с постоянными задержками.
КАФ повторно открыл прием заявок на проведение турнира.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.