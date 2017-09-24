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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бывший игрок "Крыльев" Яхович в чемпионет Турции оформил хет-трик и забил в свои ворота
«Сивасспор» со счётом 2:3 уступил «Гёзтепе» в матче 6-го тура чемпионата Турции. На 16-й минуте экс-форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович отправил мяч в собственные ворота, но затем оформил хет-трик, забив два гола с пенальти. Ивуарийский форвард Аруна Коне отыграл один мяч в концовке, но уйти от поражения хозяева не сумели. Российский защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков провёл всю игру на скамейке.
В параллельном матче 6-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» на своём поле проиграл «Йени Малатьяспору». Один из голов в составе хозяев забил арендованный у «Ахмата» Габриэль Торже.
Чемпионат
В параллельном матче 6-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» на своём поле проиграл «Йени Малатьяспору». Один из голов в составе хозяев забил арендованный у «Ахмата» Габриэль Торже.
Чемпионат
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