Бывший игрок "Крыльев" Яхович в чемпионет Турции оформил хет-трик и забил в свои ворота

«Сивасспор» со счётом 2:3 уступил «Гёзтепе» в матче 6-го тура чемпионата Турции. На 16-й минуте экс-форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович отправил мяч в собственные ворота, но затем оформил хет-трик, забив два гола с пенальти. Ивуарийский форвард Аруна Коне отыграл один мяч в концовке, но уйти от поражения хозяева не сумели. Российский защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков провёл всю игру на скамейке.В параллельном матче 6-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» на своём поле проиграл «Йени Малатьяспору». Один из голов в составе хозяев забил арендованный у «Ахмата» Габриэль Торже.