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"Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение с вратарем Давидом Де Хеа.

Манкунианцы намерены пролонгировать контракт с 26-летним голкипером и начнут переговоры в ближайшее время.

Футболист, соглашение которого истекает летом 2019 года, намерен остаться в клубе.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед де Хеа
Сегодня, 19:50
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