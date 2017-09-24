"Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение с вратарем Давидом Де Хеа.Манкунианцы намерены пролонгировать контракт с 26-летним голкипером и начнут переговоры в ближайшее время.Футболист, соглашение которого истекает летом 2019 года, намерен остаться в клубе.