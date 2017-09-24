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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
"Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с Де Хеа
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение с вратарем Давидом Де Хеа.
Манкунианцы намерены пролонгировать контракт с 26-летним голкипером и начнут переговоры в ближайшее время.
Футболист, соглашение которого истекает летом 2019 года, намерен остаться в клубе.
Sports.ru
Манкунианцы намерены пролонгировать контракт с 26-летним голкипером и начнут переговоры в ближайшее время.
Футболист, соглашение которого истекает летом 2019 года, намерен остаться в клубе.
Sports.ru
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