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СМИ: в Китае охранники стадиона избили игроков клуба "Харбин Итэн"

Футболисты китайского клуба "Харбин Итэн" были избиты охранниками стадиона в перерыве матча с "Юньнань Лицзян", передает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Сообщается, что во время перерыва в раздевалке "Харбин Итэн" погас свет, а затем десятки охранников ворвались туда и начали избивать футболистов дубинками.

"Если это правда и десятки охранников их избили, то как они вышли на второй тайм и продолжили играть?" - ответили на обвинения в "Юньнань Лицзян".

Китайская ассоциация футбола заявила, что по данному делу будут незамедлительно приняты меры.
Сегодня, 11:40
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:48) #
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online

Цитата: HardWar
в раздевалку придут фанаты с арматурой.

Не - в раздевалку не придут, не пустят. А снова выбегут на поле - но уже с другими целями.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HardWar
У нас пока до такого не дошло. Правда есть опасение, что если одна всеми любимая команда, сольет очередной матч аутсайдеру, то в раздевалку придут фанаты с арматурой.

Не придут.Они мазохист,им нравится страдать и унижаться.Будут лишь тут угрожать,но ходить на матчи и искать всюду заговоры и судейский произвол.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас пока до такого не дошло. Правда есть опасение, что если одна всеми любимая команда, сольет очередной матч аутсайдеру, то в раздевалку придут фанаты с арматурой.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
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