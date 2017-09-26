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Президента "Ювентуса" отстранили от футбола на год за махинации с билетами

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации при продаже билетов.

Также отмечается, что клуб, согласно решению суда Федерации футбола Италии, будет оштрафован на €300 тыс.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 03:05
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