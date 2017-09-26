Гарет Барри установил новый рекорд по количеству матчей в АПЛ

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Барри стал новым рекордсменом по количеству матчей в Английской премьер-лиге.Встреча с лондонским "Арсеналом" в шестом туре чемпионата Англии (0:2) стала для футболиста 633-й в карьере. По этому показателю он обошел бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггса.До перехода в "Вест Бромвич" Барри выступал за "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Астон Виллу". В 633 играх он забил 52 мяча и совершил 50 голевых передач.