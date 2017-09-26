Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гарет Барри установил новый рекорд по количеству матчей в АПЛ

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Барри стал новым рекордсменом по количеству матчей в Английской премьер-лиге.

Встреча с лондонским "Арсеналом" в шестом туре чемпионата Англии (0:2) стала для футболиста 633-й в карьере. По этому показателю он обошел бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггса.

До перехода в "Вест Бромвич" Барри выступал за "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Астон Виллу". В 633 играх он забил 52 мяча и совершил 50 голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Вест Бромвич
Сегодня, 05:40
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 05:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Легенда!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.