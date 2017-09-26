Андре Виллаш-Боаш оштрафован на 14 тысяч долларов за свои комментарии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) оштрафовала главного тренера китайского клуба СИПГ Андре Виллаш-Боаша на 14 тысяч долларов за его комментарии после ответного матча 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Гуанчжоу Эвергранд" в адрес судьи и соперника.СИПГ 12 сентября проиграл "Гуанчжоу Эвергранд" в гостях со счетом 1:5 (после дополнительного времени), но в серии пенальти был сильнее и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов.После матча Виллаш-Боаш раскритиковал действия арбитров, а также обвинил соперника в том, что тот организовал несколько ложных аварий перед автобусом СИПГ, чтобы задержать прибытие команды на стадион.В случае повторного нарушения Виллаш-Боашу грозит более суровое наказание.