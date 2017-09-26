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Андре Виллаш-Боаш оштрафован на 14 тысяч долларов за свои комментарии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) оштрафовала главного тренера китайского клуба СИПГ Андре Виллаш-Боаша на 14 тысяч долларов за его комментарии после ответного матча 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Гуанчжоу Эвергранд" в адрес судьи и соперника.

СИПГ 12 сентября проиграл "Гуанчжоу Эвергранд" в гостях со счетом 1:5 (после дополнительного времени), но в серии пенальти был сильнее и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча Виллаш-Боаш раскритиковал действия арбитров, а также обвинил соперника в том, что тот организовал несколько ложных аварий перед автобусом СИПГ, чтобы задержать прибытие команды на стадион.

В случае повторного нарушения Виллаш-Боашу грозит более суровое наказание.

Р-Спорт
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 15:55
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