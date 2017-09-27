Аксель Витсель в Китае мог стать участником договорного матча

Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по итогам матча Китайской суперлиги между "Тяньцзинь Теда" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (4:1), сообщает Soccerway.Футбольные власти страны проверяют информацию о том, что игра могла носить договорной характер. Ни одна из команд публично не прокомментировала заявление о расследовании.Отметим, что в мае 2017 года "Тяньцзинь Цюаньцзянь" победил в дерби со счетом 3:0.За "Цюаньцзянь" под руководством Фабио Каннаваро выступают Алешандре Пато и Аксель Витцель.