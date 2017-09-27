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Аксель Витсель в Китае мог стать участником договорного матча

Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по итогам матча Китайской суперлиги между "Тяньцзинь Теда" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (4:1), сообщает Soccerway.

Футбольные власти страны проверяют информацию о том, что игра могла носить договорной характер. Ни одна из команд публично не прокомментировала заявление о расследовании.

Отметим, что в мае 2017 года "Тяньцзинь Цюаньцзянь" победил в дерби со счетом 3:0.

За "Цюаньцзянь" под руководством Фабио Каннаваро выступают Алешандре Пато и Аксель Витцель.

Sports.ru
Теги: Витсель
Сегодня, 06:31
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№1 Написал: Генадий Сольдов (Сегодня, 07:45) #
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Регистрация: 27.09.2017
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