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Защитник "Астаны" стал отцом во время матча Лиги Европы

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана Юрий Логвиненко впервые стал отцом, сообщает Vesti.kz.

Сегодня, 28 сентября, у футболиста и его супруги Елены родилась дочь. Ребенок появился на свет в те минуты, когда отец в составе "Астаны" играл против чешской "Славией" в рамках группового раунда Лиги Европы.

Сам Логвиненко провел на поле все 90 минут и помог клубу добыть ничью - 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.

"Столько мыслей в голове, столько эмоций, я даже и не знаю, что писать. Мы родители! Наверно, именно такое продолжение имеет счастливая семья и любящие сердца! Спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно", - написала Елена, жена футболиста на странице в Instagram.
Теги: Астана
Сегодня, 21:06
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№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:33) #
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наши поздравления!


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЗАЩИТНИК "АСТАНЫ" СТАЛ ОТЦОМ ВО ВРЕМЯ МАТЧА ЛИГИ ЕВРОПЫ
Надеюсь,что зачал его,он хоть не во время игры...
Регистрация: 14.02.2007
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