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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Защитник "Астаны" стал отцом во время матча Лиги Европы
Защитник "Астаны" и сборной Казахстана Юрий Логвиненко впервые стал отцом, сообщает Vesti.kz.
Сегодня, 28 сентября, у футболиста и его супруги Елены родилась дочь. Ребенок появился на свет в те минуты, когда отец в составе "Астаны" играл против чешской "Славией" в рамках группового раунда Лиги Европы.
Сам Логвиненко провел на поле все 90 минут и помог клубу добыть ничью - 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.
"Столько мыслей в голове, столько эмоций, я даже и не знаю, что писать. Мы родители! Наверно, именно такое продолжение имеет счастливая семья и любящие сердца! Спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно", - написала Елена, жена футболиста на странице в Instagram.
Сегодня, 28 сентября, у футболиста и его супруги Елены родилась дочь. Ребенок появился на свет в те минуты, когда отец в составе "Астаны" играл против чешской "Славией" в рамках группового раунда Лиги Европы.
Сам Логвиненко провел на поле все 90 минут и помог клубу добыть ничью - 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.
"Столько мыслей в голове, столько эмоций, я даже и не знаю, что писать. Мы родители! Наверно, именно такое продолжение имеет счастливая семья и любящие сердца! Спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно", - написала Елена, жена футболиста на странице в Instagram.
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