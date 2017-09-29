Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игра пятого дивизиона Румынии остановлена из-за упавших в реку мячей

Футбольный матч пятого дивизиона Румынии завершился в начале второго тайма из-за недостатка мячей.

Игроки "Бистрицы" и "Вынэторула" слишком часто промахивались, так что к 58-й минуте встречи все мячи оказались в протекавшей рядом реке Бистрице. Матч пришлось остановить.

"Бистрице" грозит техническое поражение за отсутствие дополнительных мячей.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.