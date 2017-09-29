Игра пятого дивизиона Румынии остановлена из-за упавших в реку мячей

Футбольный матч пятого дивизиона Румынии завершился в начале второго тайма из-за недостатка мячей.Игроки "Бистрицы" и "Вынэторула" слишком часто промахивались, так что к 58-й минуте встречи все мячи оказались в протекавшей рядом реке Бистрице. Матч пришлось остановить."Бистрице" грозит техническое поражение за отсутствие дополнительных мячей.