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Болельщики клубов НФЛ сжигают абонементы после протестов против Трампа

Болельщики клубов Национальной футбольной лиги негативно отнеслись к акции протеста некоторых команд, демонстративно опустившихся на одно колено во время исполнения гимна США.

Таким образом игроки попытались привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации в стране. Но не все фанаты отнеслись к ним с пониманием — некоторые сжигают сезонные абонементы, а так же атрибутику команд.

Волна протестов прокатилась по матчам НФЛ после призыва президента США Дональда Трампа увольнять игроков, решивших выразить свою гражданскую позицию подобным образом.

"Американский спорт"
Сегодня, 05:49
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