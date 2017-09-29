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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщики клубов НФЛ сжигают абонементы после протестов против Трампа
Болельщики клубов Национальной футбольной лиги негативно отнеслись к акции протеста некоторых команд, демонстративно опустившихся на одно колено во время исполнения гимна США.
Таким образом игроки попытались привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации в стране. Но не все фанаты отнеслись к ним с пониманием — некоторые сжигают сезонные абонементы, а так же атрибутику команд.
Волна протестов прокатилась по матчам НФЛ после призыва президента США Дональда Трампа увольнять игроков, решивших выразить свою гражданскую позицию подобным образом.
"Американский спорт"
Таким образом игроки попытались привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации в стране. Но не все фанаты отнеслись к ним с пониманием — некоторые сжигают сезонные абонементы, а так же атрибутику команд.
Волна протестов прокатилась по матчам НФЛ после призыва президента США Дональда Трампа увольнять игроков, решивших выразить свою гражданскую позицию подобным образом.
"Американский спорт"
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