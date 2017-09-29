Болельщики клубов НФЛ сжигают абонементы после протестов против Трампа

Болельщики клубов Национальной футбольной лиги негативно отнеслись к акции протеста некоторых команд, демонстративно опустившихся на одно колено во время исполнения гимна США.Таким образом игроки попытались привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации в стране. Но не все фанаты отнеслись к ним с пониманием — некоторые сжигают сезонные абонементы, а так же атрибутику команд.Волна протестов прокатилась по матчам НФЛ после призыва президента США Дональда Трампа увольнять игроков, решивших выразить свою гражданскую позицию подобным образом.