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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марио Балотелли во второй раз стал отцом
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли после разгромной победы над "Витессом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0) отправился в Швейцарию.
В Цюрихе у 26-летнего итальянца родился сын, которого назвали Лионом, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
Имя матери не раскрывается, так как футболист не любит распространяться на эту тему. Напомним, у форварда уже есть четырехлетняя дочь Пия, которую родила экс-подруга Балотелли итальянская телеведущая Раффаэла Фико.
В Цюрихе у 26-летнего итальянца родился сын, которого назвали Лионом, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
Имя матери не раскрывается, так как футболист не любит распространяться на эту тему. Напомним, у форварда уже есть четырехлетняя дочь Пия, которую родила экс-подруга Балотелли итальянская телеведущая Раффаэла Фико.
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