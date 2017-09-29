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Марио Балотелли во второй раз стал отцом

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли после разгромной победы над "Витессом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0) отправился в Швейцарию.

В Цюрихе у 26-летнего итальянца родился сын, которого назвали Лионом, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.

Имя матери не раскрывается, так как футболист не любит распространяться на эту тему. Напомним, у форварда уже есть четырехлетняя дочь Пия, которую родила экс-подруга Балотелли итальянская телеведущая Раффаэла Фико.
Теги: Балотелли
Сегодня, 10:03
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