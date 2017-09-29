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Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов

Китайский владелец "Милана" ищет нового инвестора.

Убыток клуба в 2016 году составил €75 млн. Китайские владельцы выкупили клуб за €740 млн.

Китайский бизнесмен Ли Йонхонг приобрел «Милан» в апреле 2017 года, рассчитывая содержать его вместе со своими бизнес-партнерами. Но политика властей Китая по пресечению спонсирования иностранных компаний привела к тому, что Йонхонг остался единственным инвестором клуба.

"Газета.ру"
Теги: Милан
Сегодня, 18:42
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
лол. очередной пузырь


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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