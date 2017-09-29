Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов

Китайский владелец "Милана" ищет нового инвестора.Убыток клуба в 2016 году составил €75 млн. Китайские владельцы выкупили клуб за €740 млн.Китайский бизнесмен Ли Йонхонг приобрел «Милан» в апреле 2017 года, рассчитывая содержать его вместе со своими бизнес-партнерами. Но политика властей Китая по пресечению спонсирования иностранных компаний привела к тому, что Йонхонг остался единственным инвестором клуба.