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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов
Китайский владелец "Милана" ищет нового инвестора.
Убыток клуба в 2016 году составил €75 млн. Китайские владельцы выкупили клуб за €740 млн.
Китайский бизнесмен Ли Йонхонг приобрел «Милан» в апреле 2017 года, рассчитывая содержать его вместе со своими бизнес-партнерами. Но политика властей Китая по пресечению спонсирования иностранных компаний привела к тому, что Йонхонг остался единственным инвестором клуба.
"Газета.ру"
Убыток клуба в 2016 году составил €75 млн. Китайские владельцы выкупили клуб за €740 млн.
Китайский бизнесмен Ли Йонхонг приобрел «Милан» в апреле 2017 года, рассчитывая содержать его вместе со своими бизнес-партнерами. Но политика властей Китая по пресечению спонсирования иностранных компаний привела к тому, что Йонхонг остался единственным инвестором клуба.
"Газета.ру"
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