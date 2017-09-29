Фанат убил тренера любимого клуба из Зимбабве после победы со счетом 3:0

Зимбабвиец Максвелл Мунемо, который является болельщиком футбольного клуба "Эпворт Сити", нанес смертельный удар тренеру команды Клеверу Музадзи после победы команды над соперниками из "Заога".Встреча завершилась со счетом 3:0. Однако посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.На допросе фанат объяснил свой поступок тем, что был недоволен малым количество голов своей команды.