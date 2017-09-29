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Фанат убил тренера любимого клуба из Зимбабве после победы со счетом 3:0

Зимбабвиец Максвелл Мунемо, который является болельщиком футбольного клуба "Эпворт Сити", нанес смертельный удар тренеру команды Клеверу Музадзи после победы команды над соперниками из "Заога".

Встреча завершилась со счетом 3:0. Однако посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.

На допросе фанат объяснил свой поступок тем, что был недоволен малым количество голов своей команды.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ужас какой-то и дикость. Африка однако.
Регистрация: 20.03.2014
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