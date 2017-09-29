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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фанат убил тренера любимого клуба из Зимбабве после победы со счетом 3:0
Зимбабвиец Максвелл Мунемо, который является болельщиком футбольного клуба "Эпворт Сити", нанес смертельный удар тренеру команды Клеверу Музадзи после победы команды над соперниками из "Заога".
Встреча завершилась со счетом 3:0. Однако посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.
На допросе фанат объяснил свой поступок тем, что был недоволен малым количество голов своей команды.
"Газета.ру"
Встреча завершилась со счетом 3:0. Однако посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.
На допросе фанат объяснил свой поступок тем, что был недоволен малым количество голов своей команды.
"Газета.ру"
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