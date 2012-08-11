Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции после обретения регионом независимости."В случае независимости от Испании каталонские клубы – "Барселона", "Жирона" и "Эспаньол" – смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе."Монако" играет в лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться", - цитирует Фигуераса Goal.com.