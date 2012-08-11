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Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции после обретения регионом независимости.

"В случае независимости от Испании каталонские клубы – "Барселона", "Жирона" и "Эспаньол" – смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе.

"Монако" играет в лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться", - цитирует Фигуераса Goal.com.

Sports.ru
Сегодня, 00:10
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№4 Написал: papont СП-б (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хрень какая-то. Крымским клубам в ЧР играть нельзя, а им, значит мохно будет? Ктож Барсу без ЛЧ оставит? Толерасты с двойными стандартами.


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: Иван Мурманов (Сегодня, 00:56) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 30.09.2017
№2 Написал: aimu Москва (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Совершенно не против не чьей независимости (мне просто все равно), но странный человек, с очень странными примерами, Княжество Монако, ассоциировано с Францией, а Уэльс входит в состав Великобритании. Они что там, хотят из состава одного государства выйти, а в другое войти? (нет) Значит примеры иные надо приводить и почему при таких раскладах не остаться в испанском чемпионате?
Регистрация: 20.11.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
мир епанулся окончательно.

запускайте контрольный астероид.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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