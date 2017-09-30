Юрген Клопп: Анчелотти найдет фантастический клуб

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что бывший наставник мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти способен найти себе сильный клуб."Анчелотти — опытный тренер. Уверен, что он не потерял свои знания о футболе за одну ночь. Однако, иногда, две стороны не подходят друг другу. Если в "Баварии" считают, что клуб ждет лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю.Если Анчелотти решит продолжить работу, он найдет фантастический клуб и покажет, какой он тренер", — цитирует Клоппа Goal.Анчелотти сотрудничал с немецким клубом с июля 2016 года. Под его руководством мюнхенцы победили в чемпионате Германии и дважды становились обладателем Кубка Германии.