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Юрген Клопп: Анчелотти найдет фантастический клуб

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что бывший наставник мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти способен найти себе сильный клуб.

"Анчелотти — опытный тренер. Уверен, что он не потерял свои знания о футболе за одну ночь. Однако, иногда, две стороны не подходят друг другу. Если в "Баварии" считают, что клуб ждет лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю.

Если Анчелотти решит продолжить работу, он найдет фантастический клуб и покажет, какой он тренер", — цитирует Клоппа Goal.

Анчелотти сотрудничал с немецким клубом с июля 2016 года. Под его руководством мюнхенцы победили в чемпионате Германии и дважды становились обладателем Кубка Германии.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Анчелотти
Сегодня, 06:41
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