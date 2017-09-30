Хосеп Гвардиола: Менди не появится на поле до полуфиналов Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника клуба Бенжамена Менди."Менди не появится на поле до полуфиналов Лиги чемпионов. Мы не сможем полноценно заменить его. Ту энергию, с которой он играет, трудно найти у кого-то еще. Придется играть по-другому", — цитирует Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".В матче шестого тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" Менди получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.