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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Антонио Конте высказался по поводу травмы Агуэро, полученной в ДТП
Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал ДТП, в котором пострадал игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
"Мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него все нормально.
Я привык возлагать на игроков ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение.
Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность", - сказал Конте.
Газета.Ru
"Мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него все нормально.
Я привык возлагать на игроков ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение.
Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность", - сказал Конте.
Газета.Ru
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