Антонио Конте высказался по поводу травмы Агуэро, полученной в ДТП

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал ДТП, в котором пострадал игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро."Мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него все нормально.Я привык возлагать на игроков ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение.Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность", - сказал Конте.